РФ намерена разместить свои ценные бумаги в бумаги МВФ

Россия, возможно, представит предложения по размещению своих ценных бумаг в бумаги МВФ по итогам лондонского саммита "двадцатки". Об этом сообщил в субботу вице-премьер - министр финансов РФ Алексей КУДРИН на встрече с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

"Возможно, что у нас будут интересные предложения по размещению наших бумаг в ценные бумаги, допустим, Международного валютного фонда, - сказал глава Минфина. - Но мы по этому вопросу не принимали решения. Будем следить за состоянием рынка".

А.КУДРИН напомнил, что Россия размещает свои золотовалютные резервы в надежные ценные бумаги, а ценные бумаги МВФ являются достаточно надежными. "Изучив ситуацию, мы можем для себя определиться по данному вопросу", - отметил вице-премьер.

В.ПУТИН спросил его, взяла ли Россия на себя какие-либо дополнительные финансовые обязательства в результате договоренностей в Лондоне. А.КУДРИН ответил, что РФ не брала финансовых обязательств в рамках решений саммита по выделению дополнительных финансовых ресурсов в объеме 1 трлн 100 млрд долл. для антикризисных мероприятий, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы исходим из того, что мы уже в зоне СНГ принимаем достаточные усилия в пределах разумных возможностей РФ по поддержке тех стран, которые находятся в нашей зоне. Это отмечено мировым сообществом", - сказал А.КУДРИН. Он добавил, что создание фонда ЕврАзЭС в объеме 10 млрд долл., по сути, является "такой же поддержкой".