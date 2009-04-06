Азиатские фондовые рынки растут на фоне улучшения мировой экономики

Азиатские фондовые индексы в понедельник росли четвертую сессию подряд на признаках улучшения в мировой экономике, свидетельствуют данные бирж.

Как сообщает РИА Новости, в ходе торгов на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, подрос на 0,8% (68,99 пункта), остановившись на отметке в 8818,65 пункта - после скачка на 20% на протяжении марта. Общий для 14 стран азиатско-тихоокеанского региона (кроме Японии) индекс MSCI AC Asia Pacific к середине дня в понедельник вырос на 1%, сообщает Блумберг. Между тем, гонконгский индекс Hang Seng, подскочивший в прошлый четверг, 2 апреля, на 7,4%, добавил в понедельник еще 3,4% (494 пункта), поднявшись до 15039,69 пункта. В Южной Корее индекс Kospi повысился на 1,2% - до 1298,29 пункта, а рынки Австралии, Индии и Сингапура подросли от 0,6% до 2%. Биржи континентального Китая, Таиланда и Филиппины в понедельник закрыты в связи с праздником. "Знаки указывают на то, что восстановление произойдет позже в этом году, если только не в начале следующего, - заявил агентству Блумберг глава сиднейской Ausbil Dexia Ltd. Пол Ксирадис. - Я искал признаки этого, и сейчас мы начинаем их видеть". Однако подобный оптимизм разделяют не все. "Некоторое улучшение глобальных перспектив, несомненно, имеет место, но оно недостаточно для того, чтобы оправдать происходящее на рынках, - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс специалист по Азии гонконгской Macquarie Securities Тим Рокс. - Многие покупают (ценные бумаги) из страха, а не по убеждению, и рано или поздно реальный размах трудностей, переживаемых миром, возьмет свое, и рынки вернутся к спаду".