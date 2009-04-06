ВР отменила закон о Фонде госимущества

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый Закон «О Фонде государственного имущества Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, этот закон считается отклоненным, поскольку депутаты сегодня не смогли преодолеть вето Президента, примененное им к закону о ФГИУ, а также не поддержали внесенные главой государства предложения к этому документу.

"За" преодоление вето проголосовали всего 222 (при необходимых не менее 300 – УНИАН) из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Как сообщал УНИАН, закон о ФГИУ Верховная Рада приняла 4 февраля 2009 года.

20 февраля Президент Украины применил право вето к этому закону и вернул его со своими предложениями для повторного рассмотрения парламента.