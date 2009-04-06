Рейтинг облигаций ООО «ГРАНИТ-Плюс» понижен

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных целевых облигаций (серии A-С) ООО "ГРАНИТ-Плюс" (г. Киев) на сумму 150,6 млн. грн. сроком обращения до 31 декабря 2010 г. с уровня uaВВВ до уровня uaВВ, прогноз рейтинга – "негативный".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

По информации "Кредит-Рейтинга", основным направлением деятельности ООО "ГРАНИТ-Плюс" (г. Киев) является инвестиционно-строительное. В настоящее время ООО "ГРАНИТ-Плюс" реализует проект строительства многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и поземным паркингом в г. Киеве. При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО "ГРАНИТ-Плюс" за ІV квартал та 2008 г. в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

По информации агентства, заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

"Негативный" прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов: эмитент (через своих участников) связан с ООО "СКФ "Гранит", которое имеет опыт реализации инвестиционно-строительных проектов на правах генерального подрядчика и соинвестора (в течение последних 5 лет было построено 7 жилых домов в г. Киеве общей площадью 102,7 тыс. кв. м; на сегодняшний день ООО "СКФ "Гранит" реализует еще 4 проекта в г. Киеве) и владеет производственными мощностями и структурными подразделениями, которые позволяют обслуживать строительный процесс почти на всех его стадиях.

Факторы, ограничивающие уровни кредитных рейтингов: приостановка строительных работ по проекту строительства многоэтажного жилого дома по ул. Белорусской, 36-а в Шевченковском районе г. Киева, для финансирования строительства которого компания осуществила выпуск целевых облигаций серий A-С (отставание от предоставленного компанией графика выполнения работ составляет около 8 месяцев); отсутствие у эмитента опыта погашения целевых облигаций путем предоставления помещений их владельцам; отрицательное значение собственного капитала эмитента объемом "минус" 2,3 млн. грн. по состоянию на 31 декабря 2008 г.; негативные тенденции на рынке недвижимости Украины; неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования.