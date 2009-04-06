Межбанк: доллар подешевел

На украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1870/8,2650, к 11:00 уровни снизились до 8,1800/8,2200, а к 12:00 цены установились в диапазоне 8,1680/8,1880. К закрытию торгов цены ушли вниз – 8,1300/8,1550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2490, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2450/0,2475, и к 12:00 значительных движений не наблюдалось – 0,2453/0,2468. К окончанию торгов котировки снизились к уровням 0,2442/0,2454. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1700 (-0,2000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3552/1,3554, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0789/11,1905, к 11:00 цены установились на значениях 11,0694/11,1296, а к 12:00 снизились вслед за долларом до 11,0532/11,0863. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне скатились на уровни 11,0018/11,0416.