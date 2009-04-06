Убыток Алчевского меткомбината составил 350,3 млн. грн.

По итогам 2008 года убыток ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК) составил 350 млн. 389 тыс. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль меткомбината составляла 324 млн. 985 тыс. грн.

Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Вместе с тем, согласно отчету, выручка от реализации продукции АМК по итогам 2008 года составила 16 млрд. 286 млн. 745 тыс. грн., что на 6 млрд. 397 млн. 302 тыс. грн. (на 64,6%) больше, чем по итогам 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганской обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По состоянию на ноябрь 2004 года, 55,98% акций “Алчевского МК” принадлежали корпорации “ИСД”, 42% - компаниям-нерезидентам Украины, аффилированным с ИСД.

По данным предприятия на май 2005 года, 89,494% акций ОАО “Алчевский МК” принадлежат корпорации “ИСД”.