Украинский фондовый рынок значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 6 апреля, вырос на 9,75% – до 271,67 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов за день составил 12 млн. 662,5 тыс. грн.

Лидерами ценового роста среди акций индексной корзины ПФТС по результатам сегодняшних торгов стали акции ММК им. Ильича (на 43,84%), «Райффайзен Банка Аваль» (на 24,57%), "Укрсоцбанка" (на 15,83 %).