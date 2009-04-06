Запорожсталь сократила производство

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе-марте 2009 года сократил производство основных видов продукции на 12,4% -24,6%.

Как сообщили УНИАН на предприятии, выпуск готового проката в январе - марте 2009 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сократился на 24,5% - до 688 тыс. тонн, объемы выплавки стали снизились на 24,6% - до 831 тыс. тонн, производство чугуна сократилось на 22,5% - до 689 тыс. тонн, а выпуск агломерата уменьшился на 12,4% - до 1,233 млн. тонн.

Справка УНИАН. ОАО Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" специализируется на производстве чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В 2008 г. комбинат снизил производство готового проката на 13,9%, по сравнению с 2007 годом, - до 3,211 млн. тонн, стали на 11,6% - до 3,942 млн. тонн, чугуна на 7,9% - до 3,284 млн. тонн, агломерата на 3,7% - до 5,419 млн. тонн.