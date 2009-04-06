Индекс ПФТС вырос благодаря маркет-мейкерству

Одной из причин сегодняшнего значительного роста украинского фондового рынка является институт маркет-мейкерства при "Украинской бирже", благодаря которому участники рынка активизировались, особенно на фоне положительной динамики на мировых площадках.

Так прокомментировала результаты торгов аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Аналитик отметила, что сегодняшний подъем на украинском рынке акций подкреплялся позитивной динамикой мировых фондовых площадок в рамках продолжающегося ралли. По ее словам, в последние время макроэкономические данные из США оказывались лучше прогнозов, что дало инвесторам надежду на то, что худший этап рецессии остался позади. В дополнение позитивные тенденции на рынках еще более усилились по итогам заседания G20, на котором был принято ряд важных решений по борьбе с экономическим кризисом.

Между тем, отмечает Е.ЕВДОЧЕНКО, в ближайшие дни начнут выходить корпоративные отчеты за первый квартал, которые могут развеять эйфорию инвесторов и спровоцировать фиксацию прибыли по ряду акций.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшней торговой сессии индекс ПФТС вырос на 9,75%.

Справка УНИАН. Маркет-мейкерство предусматривает обязательство поддерживать двусторонние (на покупку и продажу) котировки по ценным бумагам и необходимый уровень спрэда (разницы между курсом покупки и продажи бумаг). В 1999 году ПФТС вводила институт маркет-мейкеров, а в 2004 году – маркет-мейкерство по государственным и муниципальным облигациям.