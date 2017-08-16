Компания Ахметова купила 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго"

Компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент", на аукционе Фонда государственного имущества выкупила 25% акций региональной энергопоставляющей компании "ДТЭК Донецкоблэнерго". Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

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"Сегодня компания Ornex, входящая в группу СКМ, приобрела на фондовой бирже "ИННЕКС" 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. Сумма сделки – 143,8 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

По информации компании, покупка 25% акций компании – это портфельная инвестиция (покупка ценных бумаг не с целью получения оперативного управления предприятием), поскольку стратегическое управление деятельностью "ДТЭК Донецкоблэнерго" было и остается за ДТЭК как мажоритарным акционером, владеющим 71,5% акций энергопоставляющей компании.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в ФГИУ заявили, что 15-18 августа будут проведены аукционы по продаже 25% государственных пакетов акций 8 облэнерго: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго". Аукцион по продаже пакета акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" был назначен на 16 августа.

Справка УНИАН. В группу СКМ входят компании "Метинвест", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", "ТРК Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский ритейл", машиностроительный холдинг "Corum" и другие.

100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.