Крымские АО в 2008 г. выпустили ценных бумаг на 779 млн. грн.

Акционерные общества Автономной Республики Крым в 2008 году зарегистрировали выпуск ценных бумаг номинальной стоимостью 779 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Акции составили 62% от общего объема эмиссии, прочие ценные бумаги – 38%.

Предприятия ресторанного и гостиничного бизнеса выпустили 31% от общего объема ценных бумаг акционерных обществ АРК, предприятия транспорта и связи – 22%, промпредприятия – 21%, строительные предприятия – 17%.

Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг составила 488 млн. грн., или 63% от общего объема выпущенных ценных бумаг, в том числе акции составляют 40%, прочие ценные бумаги – 60%.

Наибольший удельный вес размещенных ценных бумаг приходится на предприятия промышленности (34% от общего объема размещенных ценных бумаг акционерных обществ Крыма) и на строительные предприятия – 28%.

Из общего объема размещенных ценных бумаг наибольшая доля принадлежит юридическим лицам (кроме нерезидентов) – 92%. Удельный вес физических лиц (кроме нерезидентов) составляет 6%, нерезидентов, т.е. инвесторов из других стран – 2%.

Выпуск и размещение ценных бумаг осуществляли предприятия 15 регионов автономии. Наибольшие объемы выпуска и размещения ценных бумаг приходятся на акционерные общества Симферополя (38% и 25% соответственно), Ялты (31% и 25%) и Сакского района (6% и 9%).

Стоимость реализации повторно проданных ценных бумаг, выпущенных за весь период деятельности предприятий и организаций, в 2008 году составила 87 млн. грн., причем 99,4% проданы юридическим лицам, 0,5% – физическим лицам и лишь 0,1% – нерезидентам. Повторная продажа ценных бумаг осуществлялась в основном на внутреннем финансовом рынке.