В Черновцах создадут реестр недобросовестных участников торгов

Черновицкий городской совет утвердил «Положение о порядке формирования Реестра недобросовестных участников торгов в г. Черновцах».

Как заявил корреспонденту УНИАН депутат городского совета Владимир БЕШЛЕЙ, упомянутый реестр - это своеобразная информационная база, которая будет «содержать сведения о недобросовестных участниках торгов и исполнителях”. Доступ к этой базе данных будут иметь все желающие, ведь реестр будет размещаться на веб-сайте городского совета и будет публиковаться в городской муниципальной газете.

По его словам, аналогичных «черных списков» нет ни в одном другом областном центре, поэтому настоящий документ, по его словам «является ноу-хау в сфере местного нормативного регулирования».

«Еще год назад похожий реестр недобросовестных участников действовал на государственном уровне, однако он был отменен во время внесения последних изменений в тендерное законодательство. Поэтому местные депутаты в Черновцах практически единодушно решили его реанимировать на местном уровне», - добавил В.БЕШЛЕЙ.

Он также озвучил мнение руководства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета, которое считает первыми претендентами на включение в «Реестр недобросовестных подрядчиков» практически все дорожные организации, которые выполняли ремонтные работы на дорогах города в последние годы.

«Я убежден, что «черный список» даст основания для переосмысления захватнической политики тех коммерческих структур, которые из года в год предоставляют черновчанам некачественные товары и услуги за средства территориальной общины. Реестр – сыто для отсеивания организаций, которые себя дискредитировали перед обществом. Люди имеют право знать о таких структурах», - сказал В.БЕШЛЕЙ.

Согласно решению депутатов, городской совет будет инициировать лишение лицензий и разрешений на предоставление соответствующих услуг в отношении организаций, включенных в реестр. Кроме этого, распорядителям бюджетных средств запрещено осуществлять закупки за государственные средства в организаций, попавших в реестр недобросовестных участников торгов.