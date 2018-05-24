Фондовый рынок: мартовский оптимизм

Биржевые итоги марта

В марте индикатор украинского организованного фондового рынка - индекс ПФТС - вырос на 15,87 индексных пункта (+7,5%), повысившись с отметки 211,47 индексных пункта на 27 февраля до значения 227,34 индексных пункта на 31 марта.

За март прошлого года падение индекса ПФТС составило 142,77 индексных пункта (-12,95%), а в феврале 2009 года украинский фондовый индикатор обвалился на 63,12 индексных пункта (-22,97%).

Общий спрос по всем ценным бумагам в ПФТС в первый месяц весны вырос почти на 4,5 млн. грн. до 496,32 млн. грн. (+0,90%), а общее предложение на продажу составило 220,24 млн. грн. (-3,73%).

Интенсивность торгов в ПФТС за месяц благодаря торговому обороту ОВГЗ на 1,5 миллиарда гривень на рынке заявок выросла в 7 раз, составив 1,96 млрд. грн., что на 615,70% (1,69 млрд. грн.) больше результатов февраля, когда общий торговый оборот в ПФТС достиг только 0,27 млрд. грн.

В марте рынки государственных бумаг, акций, корпоративных и муниципальных облигаций увеличили свое торговое присутствие в ПФТС, а рынок инвестиционных сертификатов свои торговые позиции в ПФТС значительно сдал.

Рекордсменом месяца в ПФТС стал рынок государственных бумаг

Месяц назад рыночная доля ОВГЗ в ПФТС составляла 7,18% общего торгового оборота в системе (объем торгов за месяц прошел на 19,63 млн. грн.).

В марте, благодаря техническим операциям НБУ больше чем на 1,5 млрд. грн. с ОВГЗ на рынке заявок для финансирования текущего дефицита государственного бюджета, объем торгов госбумагами в ПФТС вырос почти в 80 раз - до 1,54 млрд. грн. (78,73% общего месячного торгового оборота биржи).

К концу марта общее предложение на продажу государственных ценных бумаг в торговой системе снизилось до 2,91 млн. грн. (-65,68%) , а общий спрос на их покупку составил 5,20 млн. грн. (+79,31%).

В течение месяца на рынке госбумаг лидерами торгов стали ОВГЗ со сроком погашения 10.02.2010 г. (объем торгов – 901,53 млн. грн.), ОВГЗ со сроком погашения 30.12.2009 г. (объем торгов – 631,84 млн. грн.) и ОВГЗ со сроком погашения 02.09.2009 г. (объем торгов – 6,35 млн. грн.).

Рынок акций вновь стал вторым в ПФТС

Если по итогам февраля торговля на рынке рисковых инструментов достигла 100,31 млн. грн. (36,64% оборота за месяц), то в марте объем торгов акциями вырос в 2 раза, составив 207,74 млн. грн. (10,60% месячного оборота биржи).

В марте совокупный спрос на покупку акций в ПФТС повысился на 0,49% до 39,26 млн. грн., а общее предложение на их продажу составило 61,22 млн. грн. (+11,63%).

Лидерами месяца на рынке рисковых инструментов стали ценные бумаги ОАО «Днепроэнерго» (объем торгов – 37,44 млн. грн. - 34 сделки за месяц), ОАО «Захидэнерго» (объем торгов – 31,47 млн.грн. - 59 сделок за месяц) и ОАО «Славутский солодовый завод» (объем торгов – 20,13 млн.грн. - 24 сделки за месяц).

Рынок корпоративных облигаций

Рынок корпоративных облигаций стал только третьим по объему месячного оборота ПФТС.

Если в феврале торги корпоративными бондами прошли на сумму в 136,91 млн. грн. (50,01% общего объема торгов в ПФТС), то за март объем торгов оказался почти в полтора раза больше, составив 201,53 млн. грн., а их доля в ПФТС снизилась до 10,29%.

При этом совокупный спрос на покупку корпоративных облигаций в ПФТС за месяц повысился на 7,21% до 358,73 млн. грн., а общее предложение на продажу составило 131,91 млн. грн. (-6,92%).

Наибольший объем торгов корпоративными бондами в марте прошел с облигациями компаний «Кировоградоблэнерго» (серия В) (объем торгов – 61,59 млн. грн.), «ООО «Агропродукт»» (серия А) (объем торгов – 35,0 млн. грн.) и «ЗАО «Веста-Днипро»» (серия А) (объем торгов – 31,79 млн. грн.).

Рынок ценных бумаг паевых инвестфондов

Четвертую строчку месячного рейтинга торгов в марте сохранил за собой рынок ценных бумаг паевых инвестиционных фондов.

В течение месяца инвестиционных сертификатов наторговали на сумму в 5,21 млн. грн. (0,27% мартовского объема торгов в ПФТС), в феврале объем торгов паевыми бумами инвестиционных фондов составил 16,19 млн. грн. (5,91% месячного оборота биржи).

Рынок муниципальных бондов

Аутсайдером месяца уже полгода остается рынок муниципальных бондов.

В марте торговый оборот муниципальными облигациями составил 2,12 млн. грн., а их доля рынка в ПФТС достигла 0,11% в совокупном обороте биржи.

В феврале объем торгов ценными бумагами муниципалитетов прошел всего на 667,66 тыс. грн., а его доля рынка была 0,24% месячного объема торгов биржи.

За месяц совокупный спрос на покупку муниципальных бондов сократился до 0,83 млн. грн. (-8,79%), а общее предложение на их продажу составило 2,81 млн. грн. (-4,42%).

В течение месяца торговались муниципальные бонды Донецкого городского совета (серия С) (объем торгов – 1,2 млн. грн.), Луганского городского совета (серия А) (объем торгов – 914,68 тыс. грн.) и Луганского городского совета (серия В) (объем торгов – 10,13 тыс. грн.).

В первый весенний месяц лидерами по росту цены покупки среди ценных бумаг, представляющих индексную корзину ПФТС, с учетом проводимых сделок, стали акции ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» и ОАО «Укрсоцбанк».

За март котировки на покупку акций ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» выросли более чем на 41%.

При этом к окончанию месяца лучшие котировки ценных бумаг данного эмитента в ПФТС имели вид: на покупку – 7,778 грн. (+41,16%) за акцию, на продажу – 11,0 грн. (-18,52%) за акцию, последняя сделка прошла по цене 8,0 грн. (не изменилась с предыдущего месяца) за одну акцию. Спрэд по котировкам составил 41,43%. В марте в ПФТС с акциями трубопрокатного завода состоялись 2 сделки на сумму 163,64 тыс. грн.

Второе место заняли ценные бумаги ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».

На конец месяца лучшие котировки акций эмитента в ПФТС имели вид: на покупку – 5,95 грн. (+33,71%) за акцию, на продажу – 6,15 грн. (+9,82%) за акцию, цена последней сделки составила 6,10 грн. (+25,77%) за одну акцию. Спрэд между котировками акций достиг 3,36%. В течение марта с акциями вагоностроительного завода состоялись 24 сделки на сумму 840,6 тыс. грн.

Замыкают ТОП-3 месяца среди представителей индексной корзины ПФТС, ценные бумаги ОАО «Укрсоцбанк».

За март цена на покупку акций эмитента повысилась на 27,05% и составила 0,078 грн. за акцию, на продажу выросла до 0,081 грн. (+20,33%) за акцию, последняя сделка состоялась по цене 0,08 грн. (+13,48%) за одну акцию. Спрэд между лучшими котировками акций находится в диапазоне 3,87%. За месяц с акциями финансового учреждения была заключена 71 сделка на 7,94 млн. грн.

Аутсайдером марта стали ценные бумаги главного претендента на приватизацию в 2009 году - ОАО «Укртелеком».

Котировки акций эмитента на 31 марта имели вид: на покупку – 0,203 грн. (-6,02%) за акцию, на продажу – 0,205 грн. (-10,87%) за акцию, последняя сделка прошла по цене 0,21 грн. (-16,20%) за одну акцию. Спрэд по лучшим котировкам акций составляет 0,99%. В течение месяца с акциями телекоммуникационной компании состоялись 43 сделки на 1,99 млн. грн.

Итоги первого квартала

По итогам первого квартала индикатор украинского организованного фондового рынка потерял 74,08 индексных пункта (-24,58%), понизившись с отметки 301,42 индексных пункта на 30 декабря 2008 года до значения 227,34 индексных пункта на 31 марта 2009 года. В первом квартале прошлого года индекс ПФТС ушел вниз на 214,71 индексных пункта (-18,29%), а за четвертый квартал 2008 года падение фондового индикатора составило 68,05 индексных пункта, или 18,42%.

В первом квартале текущего года общий объем торгов в ПФТС составил только 4,2 млрд. грн., оказавшись на 66,57% (8,35 млрд. грн.) меньше, чем объем торгов за итоговый квартал прошлого года, когда торги в системе прошли на 12,55 млрд. грн.

За первые три месяца нынешнего года все рынки значительно сдали свои торговые позиции в ПФТС. Причем больше всех пострадали облигационные рынки: рынок муниципальных бумаг «сжался» за квартал на 87,76%, рынок корпоративных облигаций сократился на 74,43%, а рынок государственных бумаг - на 78,34%.

Рынок акций с начала года уменьшился к итоговому кварталу 2008 года на 21,03%, а инвестиционных сертификатов компаний по управлению активами наторговали на 44,21% меньше, чем было в октябре-декабре прошлого года.

В сведенной структуре квартальных торгов ПФТС лидерство досталось рынку акций. С января по март акций в ПФТС наторговали почти на 1,87 млрд. грн., а их рыночная доля на бирже выросла до 44,56%.

В предыдущем квартале объем торгов рисковыми инструментами в ПФТС был на 497,86 млн. грн. больше, достигнув 2,37 млрд. грн., при этом их доля в общем торговом обороте ПФТС составляла 18,86%.

С начала года спрос на покупку акций повысился на 4,3 млн. грн. до 39,26 млн. грн. (+12,17%), а предложение составило 61,22 млн. грн. (-14,13%).

Лидерами торгов на рынке акций за квартал стали ценные бумаги компаний – ОАО «Полтавахиммаш» (объем торгов – 559,22 млн. грн.; одна сделка с начала года), ОАО «Авдеевский коксохимический завод» (объем торгов – 347,15 млн. грн.; 57 сделок с начала года) и ОАО «Азовсталь» (объем торгов – 201,22 млн.грн.; 193 сделки с начала года).

Вторую строчку квартального рейтинга торгов занял рынок государственных бумаг. Объем торгов ОВГЗ в январе-марте нынешнего года составил 1,6 млрд. грн., а их рыночная доля достигла 38,16% общего квартального оборота в ПФТС. В предыдущем квартале торги госбумагами прошли на 7,39 млрд. грн., что обеспечило рынку ОВГЗ 58,9% квартального торгового оборота биржи.

На 31 марта предложение на продажу госбумаг составило 2,91 млн. грн. (+102,08%), а спрос на покупку достиг 5,2 млн. грн. (+725,40%).

Лидерами торгов на рынке госбумаг по итогам квартала стали ОВГЗ со сроком погашения 10.02.2010 г. (объем торгов – 901,53 млн. грн.), ОВГЗ со сроком погашения 30.12.2009 г. (объем торгов – 660,19 млн. грн.) и ОВГЗ со сроком погашения 02.09.2009 г. (объем торгов – 33,11 млн. грн.).

Третье место по объему торгов за квартал занимает рынок корпоративных облигаций.

Объем торгов корпоративными бондами с начала года составил 694,83 млн. грн., достигнув 16,56% общего объема квартальных торгов в ПФТС. В последнем квартале прошлого года объем торгов корпоративными облигациями был на 2 млрд. грн. (74,43%) больше, составив 2,72 млрд. грн., при доле рынка ПФТС в 21,65%.

К окончанию первого квартала спрос на покупку корпоративных облигаций вырос более чем на 334 млн. грн. до 358,73 млн. грн. (+1360,03%), а предложение составило 131,91 (+16,12%).

По итогам прошедшего квартала в лидеры торгов среди корпоративных долговых бумаг вышли облигации компаний - «Кировоградоблэнерго» (серия В) (объем торгов – 71,64 млн. грн.), «Недра-Альянс» (серия А) (объем торгов – 68,25 млн. грн.) и «ЛуАЗ» (серия В) (объем торгов – 59,22 млн. грн.).

Рынок ценных бумаг ИСИ вновь стал четвертым в квартальном обороте ПФТС.

За первый квартал 2009 года инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов наторговали на сумму 27,67 млн. грн., или 0,66% совокупного квартального оборота биржи. В финальный квартал 2008 года рынок ценных бумаг ИСИ был больше, показав оборот 49,6 млн. грн., тем не менее, это обеспечило ему рыночное присутствие в ПФТС всего 0,4%.

Замыкает рейтинг квартальных торгов ПФТС рынок муниципальных облигаций.

В первом квартале текущего года на бирже прошли торги облигациями муниципалитетов на сумму 2,93 млн. грн., а их рыночная доля в ПФТС составила 0,07%. По итогам предыдущего квартала доля рынка муниципальных бондов в общей структуре торгов ПФТС была больше, достигнув 0,19% с объемом торгов 23,95 млн. грн.

За квартал спрос на покупку муниципальных бондов уменьшился на 5,68% до 0,83 млн. грн., а предложение составило 2,81 млн. грн. (+52,72%).

На рынке ценных бумаг муниципалитетов лидерами торгов за трехмесячный период стали облигации Донецкого городского совета (серии С) (объем торгов – 1,48 млн. грн.), Луганского городского совета (серии А) (объем торгов – 0,91 млн. грн.) и Львовского городского совета (серии А) (объем торгов – 0,38 млн. грн.).

По итогам первого квартала наиболее успешными ликвидными ценными бумагами можно считать акции ОАО «Киевэнерго», ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе».

Первое место по итогам квартала заняли ценные бумаги ОАО «Киевэнерго» (объем торгов – 0,35 млн. грн.).

За квартал цена на покупку акций генерирующей компании выросла почти на 25%, а лучшие котировки имели вид: на покупку – 7,0 грн. (+24,87%) за акцию, на продажу – 15,0 грн. (+36,36%) за акцию, последняя сделка прошла по цене 12,45 грн. (+50,0%) за одну акцию. С начала года с акциями энергокомпании прошло 5 сделок на 352,18 тыс. грн. Спрэд между котировками акций эмитента составляет 114,29%.

Вторая строчка досталась ценным бумагам ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (объем торгов – 0,38 млн. грн.). Лучшие котировки акций завода к окончанию марта имели вид: на покупку – 7,778 грн. (+19,66%) за акцию, на продажу – 11,0 грн. (+10,0%) за акцию, последняя сделка прошла по цене 8,0 грн. (+11,89%) за одну акцию. В течение квартала с акциями данного эмитента состоялось 10 сделок на 375,97 тыс. грн., а спрэд между котировками достиг 41,43%.

Третье место заняли ценные бумаги ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе» (объем торгов – 1,34 млн. грн.).

К концу квартала лучшие котировки на покупку акций предприятия в ПФТС повысились почти на 11% и имели вид: на покупку – 15,50 грн. (+10,71%) за акцию, на продажу – 16,30 грн. (+1,88%) за акцию, последняя сделка прошла по цене 16,30 грн. (+7,93%) за одну акцию. С января по март с акциями машиностроительного объединения на бирже было заключено 39 сделок, а спрэд между лучшими котировками акций находится в диапазоне 5,16%.

Неудачником итогового квартала стали акции ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (объем торгов – 4,16 млн. грн.), которые подешевели за квартал на 65%.

На 31 марта лучшие котировки акций финансового учреждения в ПФТС имели вид: на покупку – 0,078 грн. (-66,09%) за акцию, на продажу – 0,081 грн. (-66,46%) за акцию, последняя сделка прошла по цене 0,080 грн. (-66,67%). За квартал с акциями банка состоялось 78 сделок. Спрэд между котировками составляет 3,85%.

Олег Морква, генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» (для УНИАН)