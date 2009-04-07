Приток ликвидности на фондовый рынок может приостановиться

Приток ликвидности, зафиксированный в понедельник, 6 апреля, на украинском фондовом рынке, вряд ли продлится долго без поддержки со стороны нерезидентов, приход которых на украинский фондовый рынок пока кажется маловероятным.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

По его словам, на рынке по-прежнему ожидается волна фиксации прибыли, что приведёт к проседанию индекса, после которого рост котировок вряд ли останется таким же «взрывным», поскольку рынок остаётся достаточно слабым. «После обнадёживающих макроэкономических данных всё внимание приковано к финансовым результатам банков за первый квартал, улучшение или ухудшение которых во многом определит дальнейшее движение индекса в ближайшие несколько недель», - отметил Д.ШАВРУК. Тем временем, по словам аналитика, именно банки остаются наиболее популярными эмитентами среди инвесторов на ПФТС, возглавляя непрекращающееся ралли.

Как сообщал УНИАН, по итогам вчерашней торговой сессии индекс ПФТС вырос на 9,75%.