Cнижен рейтинг облигаций ООО «Интегра-Холдинг»

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных целевых облигаций (серии A-L) ООО "Интерга-Холдинг" (на сумму 312,8 млн. грн.) с уровня «uaВВВ» до уровня «uaВВ+».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Согласно сообщению, заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом «uaBB» характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

По информации "Кредит-Рейтинга", основным направлением деятельности компании является инвестиционно-строительная деятельность. В настоящее время ООО "Интегра-Холдинг" (Киев) реализует проект строительства многоэтажного офисно-жилищного комплекса с паркингом в г. Киеве. При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО "Интегра-Холдинг" за ІV квартал и 2008 год в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов: эмитент входит в состав группы "КДД-Групп", предприятия которой работают в сфере девелопмента – на протяжении 1997-2006 гг. был реализован ряд проектов, в рамках которых построены четыре объекта общей площадью 157 тыс. кв. м; участие в строительстве комплекса по ул. Струтинского, 2 в Киеве генподрядчика строительства – СП "Основа-Солсиф", которое имеет опыт предоставления услуг по строительству, а также располагает необходимыми производственными мощностями; увеличение объема осуществленных инвестиций в реализацию проекта строительства комплекса до 49,4 млн. грн. (по состоянию на 1 ноября 2008 г. – 31,2 млн. грн.), помещения в котором должны быть переданы по выпуску целевых облигаций серий А-L.

Факторы, ограничивающие уровни кредитных рейтингов: жилой комплекс, площади которого должны быть переданы по выпуску целевых облигаций серий А-L, находится в залоге по банковскому кредиту; риск перераспределения денежных потоков среди участников "КДД-Групп" без учета интересов эмитента, что делает его чувствительным к рискам финансово-хозяйственной деятельности группы; риск масштабности деятельности "КДД-Групп" – до 2012 г. группой запланировано строительство ряда объектов жилого и коммерческого предназначения; отсутствие у эмитента опыта погашения целевых облигаций путем предоставления помещений их владельцам; отрицательное значение собственного капитала компании (по состоянию на 31 декабря 2008 г. – «минус» 22,5 млн. грн.) вследствие убыточной деятельности эмитента на протяжении последних лет; негативные тенденции на рынке недвижимости Украины; неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования.