МВФ предупреждает об опасности "токсичных активов"

Международный валютный фонд выступил с мрачными прогнозами – объем неликвидных активов в мире может быть вдвое выше, чем предполагалось ранее, сообщает Немецкая волна.

В портфелях банков может находиться вдвое больше токсичных ценных бумаг, чем предполагалось до сих пор. Об этом сообщает во вторник, 7 апреля, британская газета "The Times" со ссылкой на данные Международного валютного фонда. Только в США сумма неликвидных активов может превысить 3 триллиона долларов, в Европе и Азии эта сумма составляет до 900 миллиардов долларов.

Очередной доклад о положении дел в мировой экономике МВФ представит 21 апреля. В январском докладе эксперты исходили из того, что объем проблемных активов ведущих финансовых институтов США может достичь 2,2 триллиона долларов.

Правительство Германии намерено частично способствовать решению проблемы

Правительство Германии пока не решило окончательно вопрос о том, что делать с токсичными ценными бумагами. Как стало известно из кругов, близких к минфину, глава ведомства Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück) в настоящее время работает над соответствующей концепцией. Недавно он дал понять, что государство готово к сотрудничеству в рамках подготовки программ освобождения банков от неликвидных активов. В интервью газете "Börsen-Zeitung" министр выразил готовность "в ограниченных и прогнозируемых" формах участвовать в поисках путей решения проблемы.

В то же время Штайнбрюк отверг требования об очистке балансов за счет госбюджета. "Если бы государство взяло у банков все неликвидные активы и плохие ценные бумаги, то это обошлось бы в трехзначную миллиардную сумму. Поэтому мы ищем решение, которое позволило бы ограничить риск для налогоплательщиков, подчеркнул министр.

Сорос критикует планы создания "банка-агрегатора"

Известный финансист Джорд Сорос критически расценил планы американской администрации создать "плохой банк", в который будут переведены токсичные ценные бумаги с баланса других банков. На страницах газеты "The Financial Times" он отмечает, что приход крупного покупателя приведет не к установлению реальной цены, а к ее искажению. По мнению Сороса, американской администрации сначала следует принять меры по стабилизации рынка жилья, в том числе за счет предоставления помощи должникам по ипотеке, и лишь после этого заняться рекапитализацией банковской системы.