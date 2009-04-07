Акции «Днепроэнерго» возглавили мартовский рейтинг ПФТС

Ценные бумаги ОАО «Днепроэнерго» возглавили рейтинг наиболее популярных акций котировочного списка первого уровня фондовой биржи ПФТС в марте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Второе и третье места заняли акции ОАО «Захидэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

В первую тройку рейтинга акций котировочного списка второго уровня вошли ценные бумаги ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Азовсталь» и ОАО «Енакиевский металлургический завод».

Ценные бумаги ФК «Инвеста», КУА «ИТТ-менеджмент» и ЗНВКИФ «Европейские технологии» заняли соответственно первое, второе и третье места в рейтинге ценных бумаг институтов совместного инвестирования биржевого реестра.

Среди корпоративных облигаций котировочного списка первого уровня наиболее активно торговались облигации ОАО «КБ «Крещатик» (серии Е), второго – ЗАО «Первый украинский международный банк» (серии B).

Рейтинг муниципальных облигаций котировочного списка второго уровня возглавили ценные бумаги Донецкого городского совета (серии С) и Луганского городского совета (серии А и В).

В секторе ОВГЗ лидерами по итогам месяца стали ценные бумаги с датой погашения 10 ноября 2010 года и 30 декабря 2009 года.