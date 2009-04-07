Цены производителей промпродукции в марте выросли на 12,8%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем т.г. составил 1,1%, в марте к марту 2008 года – 12,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте к декабрю 2008 года составил 3,1%, в январе-марте 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 17,3%.

Также сообщается, что в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года рост индекса цен производителей промышленной продукции составил 17,3%, при этом против четвертого квартала 2008 года зафиксировано снижение индекса на 0,8%.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте 2008 года против марта 2007 года составил 31,8%, в январе-марте 2008 года против января-марта 2007 года – 26,9%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).