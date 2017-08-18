Фонд госимущества продал 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго"

Фонд государственного имущества Украины на сегодняшних торгах продал 25% акций столичной энергопоставляющей компании "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 миллиона гривень. Об этом сообщается во время онлайн-трансляции торгов.

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Пакет акций был продан по стартовой цене, поскольку в торгах участвовал только один претендент. Также сообщается, что 27 миллионов штук акций было продано по цене 28,04 гривни за штуку.

Аукцион проходил на площадке биржи ПФТС, при этом имя покупателя не сообщается.

Также Фонд госимущества на сегодняшних торгах продал 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Западэнерго" с повышением стартовой цены на 20% - за 417,2 миллиона гривень. Об этом сообщается во время онлайн-трансляции торгов.

Пакет акций был продан после 5 шагов повышения стартовой цены.

Также сообщается, что 3,1 миллиона штук акций было продано по цене 130,46 гривни/штука, тогда как стартовая стоимость 1 акции составляла 108,7 гривни/штука.

Аукцион проходил на площадке биржи ПФТС, при этом имя покупателя не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго".

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК. В первом полугодии 2017 года компания получила 436,8 миллиона гривень чистого убытка, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.