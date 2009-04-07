Миссия МВФ начнет работать в Украине 9 апреля

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работать в Украине 9 апреля текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

При этом, в представительстве не сообщили, когда именно прилетает делегация, а также – состав делегации.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.