Индексы США падают из-за банков и страховых компаний

Рынок акций США снизился в начале торгов во вторник на фоне новостей о том, что Международный валютный фонд (МВФ) может повысить оценку "токсичных" активов финансовых компаний до $4 триллионов.

Как сообщает Рейтер, к 18.34 индекс Dow Jones industrial average снизился на 1,78 процента до 7.834,24 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 2,00 процента до 818,78 пункта.Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,57 процента до 1.581,56 пункта.

Объем проблемных активов американских банков и страховых компаний, согласно новому прогнозу МВФ, может составить $3,1 триллиона к концу 2010 года, тогда как в январе этот показатель ожидался на уровне $2,2 триллиона, сообщает газета Times на своем веб-сайте без ссылки на источники информации.

Еще $900 миллиардов может достичь объем "токсичных" активов европейского и азиатского происхождения, говорится в сообщении Times.

"Вчера были опубликованы негативные прогнозы аналитиков, и сегодняшние новости об МВФ, конечно, не улучшили ситуацию. Все это, по сути, возрождает прежние опасения".

В понедельник рынок акций США снизился на фоне предупреждения авторитетного аналитика из Calyon Securities о проблемах банковского сектора.

В начале сегодняшних торгов акции Bank of America потеряли 2,3 процента, Citigroup - 2,6 процента.

Сегодня в США уже после закрытия рынка начинается сезон квартальной отчетности компаний: первым должен отчитаться производитель алюминия Alcoa. Акции компании снизились в начале сессии на 4,1 процента.

По оценкам Thomson Reuters, прибыли компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, могут сократиться на 36,7 процента в первом квартале.