Рынок акций РФ отыграл часть потерь за счет ЛУКОЙЛа

Рынок акций РФ отыграл часть потерь к концу дня во вторник благодаря масштабным покупкам бумаг ЛУКОЙЛа и надеждам на восстановление Уолл-стрит.

К концу торгов индекс РТС снизился на 1,09 процента до 740,47 пункта, индекс ММВБ вырос на 0,87 процента до 843,34 пункта.

Днем рынок снижался вместе с ценами на нефть и мировыми площадками, однако к концу сессии начали расти акции ЛУКОЙЛа, поддержавшие весь нефтяной сектор. Кроме того, отошли от внутридневных минимумов фондовые индексы в США, и это дало инвесторам надежду на то, что Уолл-стрит закроется в плюсе или хотя бы избежит резкого падения.

"Двигателем был ЛУКОЙЛ, который первым стартанул в Лондоне - была очень хорошая покупка, которая проходила на хороших объемах, хотя ничто не предвещало роста - нефть была в минусе и Европа шла туда же", - говорит Максим Рябов из Ренессанс Капитала.

"Все остальные акции отреагировали с большой задержкой: рынок весь день падал, и никто не ждал такого рывка в последние полчаса торгов".

Сегодня ЛУКОЙЛ, котировки которого выросли по итогам дня на 2,5 процента, опубликовал отчетность за четвертый квартал и весь 2008 год, оказавшуюся немного хуже прогнозов. Однако трейдеры не исключают, что многие участники торгов ждали еще более слабых результатов и продавали бумаги в преддверии публикации отчета, а после его выхода давление прекратилось.

"Все напродавали под отчетность, нашортили, а теперь она вышла - и что дальше?", - говорит Александр Бохин из КИТ Финанса, добавляя, что акции ЛУКОЙЛа к тому же отставали от рынка во время недавнего ралли.

Среди других "голубых фишек" бумаги Роснефти выросли на 0,5 процента, Норникеля - на 2,4 процента, Сбербанка - на 1,2 процента, а ВТБ - на 1,7 процента.

"Пока падать категорически не хотим - сейчас вероятность того, что Америка развернется, достаточно высока", - говорит Бохин, добавляя, что даже если Уолл-стрит не сумеет закрыться в плюсе, можно ждать восстановления в течение ближайших сессий.

К концу торгов в РФ американские фондовые индексы теряли около 1,6-1,8 процента, хотя в начале сессии падение превышало 2 процента. Инвесторы сохраняли осторожность в преддверии выхода финансовых результатов производителя алюминия Alcoa, с которых начнется сезон квартальной корпоративной отчетности в США.