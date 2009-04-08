Фондовые рынки США закрылись спадом
08:22, 08 апреля 2009Фондовый рынок
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На 2,35-2,81%
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 7 апреля, продемонстрировали спад в пределах 2,35-2,81% на фоне постоянных тревог по поводу состояния финансовых институтов страны, пошатнувшихся в результате финансового кризиса, и нервозности, связанной с ожидаемыми результатами деятельности компаний за первый квартал 2009 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,35%, достигнув 7788,52 пункта.
S&P 500 во вторник понизился на 2,4%, достигнув 815,43 пункта.
Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 2,81% - до 1561,61 пункта.
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