Фондовые рынки США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 7 апреля, продемонстрировали спад в пределах 2,35-2,81% на фоне постоянных тревог по поводу состояния финансовых институтов страны, пошатнувшихся в результате финансового кризиса, и нервозности, связанной с ожидаемыми результатами деятельности компаний за первый квартал 2009 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,35%, достигнув 7788,52 пункта.

S&P 500 во вторник понизился на 2,4%, достигнув 815,43 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 2,81% - до 1561,61 пункта.