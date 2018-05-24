G20 - исторический шанс исправить аморальную систему?

Участники саммита G20, решение которого ждал замученный финансово-экономическим кризисом мир, приняли пакет «усмирительных» мер. Одно из основных направлений – борьба с так называемым «налоговым раем». И только лидеры G20 озвучили свои шаги во спасение мировой экономики Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сразу опубликовала список нарушителей. Да и чего тянуть, они достаточно известны.

"Налоговые оазисы"

Правда, список не один, а три – «черный», «серый» и «белый». В “черный ” список первоначально были включены страны, которые не взяли на себя обязательства придерживаться международных стандартов: Коста-Рика, Малазийский Лабуан, Филиппины и Уругвай. И что характерно, страны на «дискриминацию» отреагировали мгновенно. Списки были опубликованы 2 апреля, а уже 8 апреля пресс-служба ОЭСР сообщила, четыре страны из “черного” обязались обмениваться информацией о налоговых злоупотреблениях, а также до конца этого года внести изменения в законодательство для соответствия международным стандартам в политике налогообложения. Эти страны переведены в «серый» список. Получается, напугали… Кто на новенького?

Итак, перейдем к “серому”списку, в который вошли страны, пообещавшие придерживаться международных стандартов, но подписали менее 12 соглашений в этой сфере (всего - 39 субъектов). Это - Андорра, Ангилья, Антигуа, Барабад, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Белиз, Бермудские острова, английские Виргинские острова, Каймановы острова, Острова Кука, Доминиканская республика, Гибралтар, Гренада, Либерия, Лихтенштейн, Маршаловы острова, Монако, Монтсеррат, Науру, нидерландские Антильские острова, Ниуэ, Панама, Сент-Киттс и Невис, Санта Лучия, Сент Винсен и Гренадин, Самоа, Сан-Марино, острова Турк и Кайкос, Вануату. Кроме того, в “серый” перечень вошли Австрия, Бельгия, Бруней, Чили, Гватемала, Люксембург, Сингапур, Швейцария.

И очень похвально, что Украина и в этом списке «не засветилась». Она попала в “белый” список стран, которые четко выполняют международные договоренности в финансовой и налоговой сферах (всего - 41 субъект). Кроме нас туда вошли: Аргентина, Австралия, Барбадос, Канада, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гернси, Венгрия, Исландия, Ирландия, остров Мэн, Италия, Япония, Джерси, Корея, Мальта, остров Маврикий, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сейшельские острова, Словакия, Южно-Африканская Республика, Испания, Швеция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США и Виргинские острова.

Принцип попадания

С принципами составления списков несогласных хоть отбавляй. Страны доказывают свою состоятельность как прозрачных территорий и показывают пальцем на соседа. Как сообщало AFP, председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер раскритиковал ОЭСР за включение страны в "серый" список. По словам Юнкера, попадание ряда стран в этот список является "немного непонятным". Позицию люксембургского премьера поддержало Министерство финансов Швейцарии, которое объявило, что критерий, по которому страны были внесены в список, не совсем понятен. Кстати, Юнкер призвал включить и США в "черный список".

Стоит отметить, что в последнее время Франция и Германия добивались от стран ЕС проведения единой политики в отношении реформирования международной финансовой системы, намекая недвусмысленно на чистку оффшоров. Под давлением Австрия, Бельгия и Люксембург вынуждены были пересмотреть свою позицию в вопросе ограничения банковской тайны – из-за угрозы попадания в «черный» список.

"Хотелось бы, чтобы европейские активисты проявили столько же прыти в отношении США, сколько они проявили в отношении своих европейских соседей", - заявил тогда Юнкер. Правда, вопрос с США остался открытым. Не подействовало особо устрашение и на Австрию. Ей грозило попадание в «черный» список. Но страна «встала в позу» и отказалась менять что-либо в своей финансовой политике. На деле, правда, вышло не так категорично – Австрия занесена в «серый» список.

И все же «чернуху» немного отбелили. Война с оффшорами в глобальном масштабе, по-моему, проходит удачно. По крайней мере, первые атаки не прошли бесследно. В качестве примера Монако. Как сообщало FP, премьер-министр княжества Жан-Поль Пруст заявил, что страна до конца нынешнего года планирует покинуть серый список, а ведь совсем недавно вышла из «черного» - прогресс налицо.

В цель или мимо...

Архитектура «налоговых оазисов» рассыпается. И очень важно в нынешней ситуации, чтобы этот процесс продолжился. Имеет он не последнее значение и для Украины. Мы хоть и в «белом» списке, но следует помнить, что наши «олигархи» этот вопрос не снимают с повестки дня.

Председатель парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталья Королевская, которая выступает за возврат в страну денежных средств из оффшорных зон, заявила со ссылкой на данные НБУ, что в январе из Украины было выведено за границу 2,4 млрд. долл., в феврале – около 1 млрд. долл. При этом Н.Королевская отмечает, что пока нет такого органа, который бы создал условия для возврата денег в страну, поскольку вопрос оффшорных зон – это, в первую очередь, вопрос банковской тайны. По ее словам, влияние решений G20 на Украину является позитивным.

Между тем, как отмечает народный депутат Украины Давид Жвания (НУНС), "бизнес в Украине не так уже стар, поэтому говорить о том, что из Украины через оффшоры были вымыты колоссальные средства - не правильно. Но это не те деньги, которые спасут Украину, и сделают ее экономику активной". Относительно того, какие должны быть стимулы для возвращения капитала из оффшоров, народный депутат подчеркнул: "Это безопасность и стабильность. Других стимулов нет". "Сегодня речь идет о том, что при стабильности в стране все эти активы будут переведены назад. Ведь держать их в сложных схемах заграницей некомфортно", - считает Д.Жвания.

В пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины отмечают, что одним из основных тезисов, озвученных на саммите G20, было предание огласке офшорными странами информации о компаниях, которые пользуются льготами, что даст возможность получать информацию о результатах хозяйственной деятельности компаний, а также информации относительно других доходов, полученных руководителями таких предприятий. При этом, в случае отказа в предоставлении информации о клиентах, против стран с льготной системой налогообложения предусматривается применение штрафных санкций.

«В сущности, указанные меры направлены на раскрытие банковской тайны. Механизм раскрытия информации положительно повлияет на недопущение непродуктивного оттока капитала в зоны с льготным налогообложением и даст возможность эффективно проводить меры по разрушению схем минимизации, что, в свою очередь, положительно повлияет на наполнение бюджета», - подчеркивают в ГНАУ.

Между тем, по мнению Владимира Паюка, аналитика компании "Простобанк Консалтинг" , в целом списки «налоговых оазисов» ни на что особенно не влияют. Говорится о сопоставлении налоговых законодательств разных стран. В «черный» список занесены только три страны, поскольку мало где созданы “безналоговые” условия для ведения бизнеса. «Большой разницы от таких заявлений для украинских предприятий нет. Однако плюсом является то, что иностранные партнеры с большей охотой будут работать с теми странами, которые из белых зон», - отмечает эксперт.

И так, в наше лихое время борьба с оффшорами активизируется. Введение жестких мер контроля имеет цель охватит не только банковскую систему, но и хедж-фонды, и ведущие рейтинговые агентства. То есть, ввести надзор за финансовыми потоками, ограничить их в свободе. Но большинство стран предоставляют «райские» уровни налогообложения, чтобы расширить приток инвестиций и так называемого спекулятивного капитала для поддержания своих рынков. И это касается, в первую очередь, развивающихся государств. Именно их сырьевая база и фондовые площадки имеют высокую степень доходности. Выходит, что любая страна, дающая преференции бизнесу, может попасть в один их списков ОЭСР. А так как процесс подъема экономик из кризисной ямы неминуемо приведет к заинтересованности «приручить» капитал, пусть даже сомнительного происхождения, санкции G20, скорее всего, дадут только временный эффект. Иначе переписывать списки придется ни один раз…

Оксана Павловская (УНИАН)