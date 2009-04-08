ФГИ объявил конкурс по продаже Конотопского завода

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 100% государственного пакета акций ОАО “Конотопский завод по ремонту дизель-поездов ”. Информация об этом обнародована в официальном издании Фонда госимущества “Ведомости приватизации” от 8 апреля этого года.

Начальная стоимость пакета составляет 29 млн. 724 тыс. грн., шаг увеличения цены при проведении торгов - 300 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель госпакета должен на протяжении пяти лет с момента подписания договора купли-продажи обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом на сумму 6 млн. грн., по страхованию – на 355,5 тыс. грн.; погасить на протяжении первых трех месяцев после продажи предприятия задолженность по заработной плате на сумму 79,4 тыс. грн.

Согласно объявлению в газете “Ведомости приватизации”, конкурс состоится через 50 дней со дня публикации.

Как отметили в Фонде, определением Хозяйственного суда Сумской области от 6 октября 2008 года возбуждено производство по делу о банкротстве Конотопского завод по ремонту дизель-поездов. Определением Хозяйственного суда Сумской области от 30 октября 2008 года назначен распорядитель имущества должника.

В соответствии с информацией Фонда госимущества, убыток предприятия за 2008 год составил 1 млн. грн., дебиторская задолженность – 243 млн. грн, кредиторская - 9,2 млн. грн.

Стоимость активов предприятия за 2008 год составила 7,9 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Конотопский завод по ремонту дизель-поездов” (г. Конотоп, Сумская обл.) занимается ремонтом и техническим обслуживанием железнодорожного транспорта.