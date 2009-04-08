ПФТС добавила в индексную корзину акции “Донбассэнерго”

В новую базу расчета индекса ПФТС включены акции ОАО «Донбассэнерго», исключены акции ОАО «Киевэнерго». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Таким образом, на сегодня в индексной корзине ПФТС остаются 20 эмитентов.

В ПФТС также утвердили размеры free float (число акций, находящихся в свободном обращении) для акций ОАО «Донбассэнерго» на уровне 14,19%.

Справка УНИАН. Новая база расчета индекса ПФТС на период с 15 апреля по 14 октября 2009 г., включительно, утверждена решением председателя Совета директоров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» от 8 апреля 2009 г.

В расчетную базу индекса ПФТС сегодня входят 20 эмитентов: АКБ «Укрсоцбанк» (USCB), ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (BAVL), ОАО «Авдеевский коксохимический завод» (AVDK), ВАТ «Полтавский ГОК» (PGOK), ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (KVBZ), ОАО «Мотор Сич» (MSICH), ОАО «Мариупольский завод тажелого машиностроения» (MZVM), ОАО «Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе» (SMASH), ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (ALMK), ОАО «Азовсталь» (AZST), ОАО «Єнакиевский металлургический завод» (ENMZ), ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» (MMKI), ОАО «Укрнафта» (UNAF), ОАО «Центрэнерго» (CEEN), ОАО «Днепроэнерго» (DNEN), ОАО «Донбассэнерго» (DOEN), ОАО «Западэнерго» (ZAEN), ОАО «Укртелеком» (UTLM), ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (NITR), ОАО «Концерн Стирол» (STIR).