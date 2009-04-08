СБУ раскрыла факт завладения акциями угольной компании

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли факт незаконного завладения акциями ОАО «Львовская угольная компания» путем злоупотребления служебным положением на сумму свыше 12 млн. грн. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, «в 2008 году в процессе приватизации государственного предприятия «Центральная обогатительная фабрика «Червоноградская», которая обеспечивала обогащение всего угля, который добывается в Червоноградском угольном бассейне, было создано новое предприятие - ОАО «Львовская угольная компания». Согласно условиям приватизации, уставный фонд новообразованного предприятия состоял из 305 млн. грн., из которых свыше 114 млн. грн. принадлежат государству и свыше 190 млн. грн. - ЗАО «Львовэнерго» (название ЗАО изменено – пресс-центр)».

Проверяя законность этой приватизации и создания нового предприятия, оперативники Управления СБУ во Львовской области установили, что служащие ЗАО «Львовэнерго» подали в Фонд госимущества Украины неправдивые данные о фактической доле средств, внесенных в уставный фонд новообразованного ОАО «Львовская угольная компания». По данным СБУ, должностные лица ЗАО «Львовэнерго» осуществили оборудку, благодаря которой незаконно получили почти 50 млн. акций стоимостью 12 млн. грн. новосозданного ОАО «Львовская угольная компания».

Учитывая это, по факту незаконного завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗАО «Львовэнерго», следственным отдел СБУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.