Фонд госимущества начал подготовку к приватизации "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества начал подготовку к приватизации государственного пакета акций одной из крупнейших энергогенерирующих компаний в Украине – "Центрэнерго", которая фигурировала в расследовании НАБУ скандально известной формулы "Роттердам+".

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Об этом во время пресс-конференции, которая была посвящена проблемам приватизации, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Подготовка к приватизации "Центрэнерго" уже начата. Уже выбран советник. Компания Ernst&Young является главной в составе консорциума, который будет готовить это предприятие к продаже и консультировать украинское правительство, о том, как максимизировать его стоимость в процессе прозрачной и конкурентной приватизации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Фонд госимущества подписал договор с польским подразделением консалтинговой компании Ernst&Young на предоставление услуг советника по приватизации государственной компании "Центрэнерго".

Ранее Кабинет министров включил приватизацию «Центрэнерго» в План приоритетных действий на 2017 год. Продажа госкомпании была запланирована на 2-3 квартал, но в Фонде госимущества сообщили, что приватизация компании состоится в 2018 году.

С начала августа НАБУ начало расследование по факту использования формулы ценообразования на уголь "Роттердам+", которая, по данным следствия, необоснованно поднимает стоимость электроэнергии (произведенной из угля) и создает сверхприбыли для ряда энергокомпаний, в том числе и "Центрэнерго". В первом полугодии 2017 года компания увеличила чистую прибыль в 2,9 раза – до 2,019 миллиарда гривень.

Также в СМИ была опубликована информация о том, что на сегодня контроль над "Центрэнерго" сохраняют люди из окружения президента Петра Порошенко, например, народный депутат от фракции БПП Игорь Кононенко.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.