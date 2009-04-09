Фондовые рынки Европы закрылись разнонаправленно
08:09, 09 апреля 2009Фондовый рынок
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В пределах 1%
Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Так, к закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13% - до отметки 3925,52 пункта.
Германский DAX в среду повысился на 0,82%, достигнув 4357,92 пункта.
Французский индекс CAC по итогам торгов вырос на 0,65 % - до 2921,06 пункта.
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