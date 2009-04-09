Фондовые рынки Европы закрылись разнонаправленно

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Так, к закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13% - до отметки 3925,52 пункта.

Германский DAX в среду повысился на 0,82%, достигнув 4357,92 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов вырос на 0,65 % - до 2921,06 пункта.