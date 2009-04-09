Фондовые рынки США закрылись ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 8 апреля, продемонстрировали рост в пределах 0,61-1,86% после двух дней падения на фоне заявления правительства США о поддержке страховых компаний, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,61%, достигнув 7837,11 пункта.

S&P 500 в среду повысился на 1,18%, достигнув 825,16 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,86% - до 1901,66 пункта.