Фондовые рынки США закрылись ростом
08:33, 09 апреля 2009Фондовый рынок
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На 0,61-1,86%
Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 8 апреля, продемонстрировали рост в пределах 0,61-1,86% после двух дней падения на фоне заявления правительства США о поддержке страховых компаний, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.
К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,61%, достигнув 7837,11 пункта.
S&P 500 в среду повысился на 1,18%, достигнув 825,16 пункта.
Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,86% - до 1901,66 пункта.
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