Фонду госимущества не удалось продать 25% акций "Сумыоблэнерго"

Фонду государственного имущества не удалось на площадке фондовой биржи "Перспектива" продать государственной пакет акций (25%) региональной энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" из-за отсутствия заявки от потенциального покупателя. Об этом сообщается во время онлайн-трансляции торгов.

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Эту же информацию подтвердили УНИАН в пресс-службе фонда, добавив, что, хотя до начала торгов ФГИУ получил одно предложение на покупку акций "Сумыоблэнерго", во время самих торгов потенциальный покупатель не подал свою заявку.

По информации биржи, стартовая стоимость госпакета акций "Сумыоблэнерго" составляла 370,2 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а утром 18 августа - 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго". Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

Торговые сессии по продаже акций "Одессаоблэнерго" намечены на 29 августа, а на 31 августа – пакеты акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго".