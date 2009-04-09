Межбанк: доллар немного подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0110/8,0685, к 12:00 сузился спрэд 8,0225/8,0450. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,0135/8,0475 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2385/0,2400. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2387/0,2397. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4900 (-0,2000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3230/1,3330. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6420/10,7245, к 12:00 установились на следующих значениях - 10,6670/10,7030. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,6445/10,6955.