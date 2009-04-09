Собственник ЗАлКа выполняет большинство инвестобязательств

Фактический владелец ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» российская компания «Русский алюминий» выполняет большинство условий договора купли-продажи пакета акций комбината, в том числе, и в социальной сфере. Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении пресс-службы Фонда государственного имущества (ФГИ), об этом свидетельствуют результаты плановой проверки проведенной ФГИ в период с 31 марта по 2 апреля текущего года. По информации Фонда, из запланированных 200 млн. долл. инвестиций на сегодня уже внесено свыше 120 млн. дол.

В ФГИ также сообщили, что по результатам проверки установлено невыполнение условий договора купли-продажи в части внесения инвестиций в предусмотренных договором объемах и сроках. Однако, в этой связи в Фонде отметили, что такое невыполнение является следствием долговременных судебных запретов на выполнение владельцем своих обязательств.

Отмечается также, что ситуация на предприятии сегодня складывается критическая, однако это не связано с проблемами выполнения обязательств по договору купли-продажи. По информации Фонда, проблема заключается в нерешенности вопроса поставок на предприятие электроэнергии по экономически обоснованному тарифу. «Для примера, при сегодняшней стоимости алюминия на бирже (1400 долл./т) и стоимости полученной электроэнергии (5,6 цент/кВт/ч), предприятие имеет рентабельность минус 35%», - говорится в сообщении Фонда.

В сообщении также отмечается, что Фонд сегодня ведет переговоры с владельцами комбината в направлении разработки программы согласованных действий, которая позволит одновременно решить вопрос энергоснабжения и выполнения всех предусмотренных договором обязательств, особенно, в социальной сфере.

Справка УНИАН. «ЗАлК» - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 года Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций «ЗАлКа» российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. долл.

В 2004 году собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 году «ЗАлК» перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РусАл»), созданной в марте 2007 года путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.