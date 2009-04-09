Фондовые рынки, возможно, уже достигли дна

Фондовые рынки сегодня продолжают оставаться нестабильными, однако, вполне возможно, что они практически достигли своего дна. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете Erste Group.

"Мы продолжаем считать фондовые рынки нестабильными, но мнение о том, что они уже практически достигли дна, достаточно реалистично. В регионе ЦВЕ мы ожидаем возобновления ликвидности, в первую очередь, на самых больших рынках», - отметил сопредседатель департамента исследований фондовых рынков Центральной и Восточной Европы в Erste Group Хеннинг ЕСКУХЕН.

В отчете также отмечается, что информация о масштабном спаде на фондовых рынках на протяжении последних полутора лет была существенно преувеличена. Несмотря на пессимистические экономические прогнозы, аналитики Erste Group считают негативную оценку рынков Центральной и Восточной Европы преувеличенной. Аналитики отмечают, что если в феврале показатель оборотности средств был негативным (особенно на развивающихся европейских рынках), то в марте валютный рынок ощутил существенный отток капитала и денежные средства были снова направлены на фондовый рынок.

«Мы уверены, что во втором квартале 2009 года фондовые рынки, как минимум, стабилизируются, что впервые с конца 2007 года сможет повысить общую оценку мировых фондовых рынков до нейтральной. Тот спад, который пережил рынок в начале марта этого года, может повториться. В общем, в вопросах инвестирования необходимо и далее быть очень осторожными, поэтому мы рекомендуем инвестировать в валюту», - отметил руководитель аналитического отдела Erste Group Фриц МОСТБЕК.