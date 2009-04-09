Торговцы ценными бумагами пытаются наверстать недостачу

Поддавшись ралли минувшей недели, некоторые торговцы не уследили за наличием ценных бумаг для сделок и теперь пытаются наверстать недостачу.

Так прокомментировал текущую ситуацию на украинском фондовом рынке брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, в первой половине дня сегодняшнего дня активность была достаточно умеренной, и торговцы очень осторожно поднимали котировки, опасаясь продолжения коррекции на рынке. Во второй половине дня ситуация изменилась: покупки явно доминировали над продажами, сообщил брокер. По его наблюдениям, «если проанализировать условия заключаемых сделок, то можно заметить тенденцию ряда инвесторов «играть в короткую», т.е. условия поставки-оплаты укладываются в 1-3 дня».

Как отметил брокер, сегодня торги на украинских торговых площадках – ПФТС и на Украинской Бирже (УБ) – проходили преимущественно в положительной зоне. Внешний новостной фон был позитивным: европейские, азиатские, российские и американские биржи демонстрировали уверенный рост, добавил он.

Е.ПШЕНИЧКИН напомнил, что сегодня выходили достаточно важные международные макроэкономические данные, в частности объемы экспорта и импорта, сальдо торгового баланса США за февраль текущего года. Все вышедшие данные оказались значительно лучше прогноза и оказали сильную поддержку нашему рынку, считает брокер. Как следствие, отметил он, индекс ПФТС по итогам четверга вырос на 5,81% с объемом по рынку акций в 4,28 млн. грн. Объем на Украинской Бирже составил 3,1 млн. грн., добавил Е.ПШЕНИЧКИН.

По прогнозам брокера, украинский фондовый рынок в ближайшие торговые сессии может продолжить движение вверх. Однако, отметил он, следует учитывать тот факт, что основной катализатор роста – внешний новостной фон – в пятницу (10 апреля) и в понедельник (13 апреля) не сможет поддерживать позитив на наших площадках в связи с празднованием католической Пасхи. На этом фоне неопределенность на отечественном рынке акций возрастает, считает брокер.