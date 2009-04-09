Инвесторы начали резко скупать польские акции

Индекс 20 крупнейших компаний Польши WIG20, акции которых находятся в обращении на Варшавской фондовой бирже, резко вырос в среду, 8 апреля.

Как пишет газета «Polska», этот индекс продемонстрировал 5% рост, что стало наилучшим показателем среди всех фондовых площадок Европейского союза, где, в частности, немецкий индекс и британский индексы выросли меньше, чем на 1%.

По данным издания, быстрее всего подорожали акции финансовых институций.

Индекс WIG-банки подскочил почти на 8%.

Дорожали также акции девелоперских компаний, которые последние месяцы страдают от отсутствия клиентов и снижения цен на недвижимость. Индекс WIG-девелоперы вырос почти на 6%.

По мнению аналитиков, акции польских компаний начали скупать мощные мировые финансовые институции.

«Инвестиционные и пенсионные фонды решили, что цена некоторых акций является очень привлекательной, и не хотят потерять возможность заработать», - сказал газете аналитик DM BOЊ Марек РОГАЛЬСКИЙ.

По его мнению, тренд роста продлится до июня, после чего возможна коррекция на рынке.

«Polska» напомнила, что важнейшие индексы Варшавской биржи с февраля этого года, опустившись до минимальных показателей за последний год, выросли уже на порядка 30%.

Однако, в расчете год к году, индекс WIG20 составляет минус 40%.

Эксперты отметили, что улучшение ситуации на фондовом рынке привело к укреплению национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, по данным Economist Intelligence Unit, польская экономика может продемонстрировать в текущем году наивысший уровень роста ВВП (0,7%) среди всех 27 стран Евросоюза.

Польское правительство, в феврале сократило расходы госбюджета на свыше 5,6 млрд. долл. – до почти 90 млрд. в рамках борьбы с последствиями мирового экономического кризиса.

По данным «Rzeczpospolita», в 2008 году иностранные инвесторы в связи с кризисом вывели из польских государственных облигаций 5 млрд. долл.

Справка УНИАН. Индекс WIG20 достиг своего пика в мае 2008 года, после чего начал снижаться, опустившись с отметки 3800 до 1400 пунктов в феврале т.г., после чего начался рост, который сменялся очередными снижениями.

По данным CIA World Fact Book, польский ВВП в 2008 году составил почти 570 млрд. долл., что позволило Польше занять 18 место по размеру экономики среди крупнейших стран мира.