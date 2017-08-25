Дефицит бюджета: Бразилия решила приватизировать активы на $14 миллиардов

Бразильское правительство обнародовало план по приватизации различных активов на сумму 44 миллиарда бразильских реалов (14 миллиардов долларов) с целью либерализации экономики и привлечения средств на покрытие дефицита бюджета, сообщает Росбалт.

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"В список активов входят месторождения нефти, линии электропередачи, автомобильные дороги и аэропорт Конгоньяс в Сан-Паулу. Кроме того, власти могут продать принадлежащие государству пакеты акций аэропортов Гуарульюс (Сан-Паулу, крупнейший аэропорт страны) и Галеан (Рио-де-Жанейро)", - говорится в сообщении.

Кроме того, могут быть приватизированы Монетный двор и подразделение государственного банка Caixa Economica Federal, являющееся организатором национальной лотереи.

"План отражает желание сократить долю госсектора и снизить число неэффективных государственных предприятий, а также стремление пополнить казну. Доходы от приватизации придутся как нельзя кстати, с учетом серьезного давления на бюджет", - прокомментировал экономист Goldman Sachs Альберто Рамос.

Экономика Бразилии упала на 7,4% за последние два года на фоне коррупционных скандалов и растущего дефицита бюджета, который превышает 9% ВВП.