Фондовые рынки США закрылись значительным ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали рост в пределах 3,14-3,89% на фоне заявления второго по значению банка-кредитора США Wells Fargo о неожиданно высоком показателе прибыли в первом квартале, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 3,14%, достигнув 8083,22 пункта.

S&P 500 в четверг повысился на 3,81%, достигнув 856,56 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 3,89% - до 1652,54 пункта.