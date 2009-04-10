Фондовые рынки США закрылись значительным ростом
08:03, 10 апреля 2009Фондовый рынок
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В пределах 3,14-3,89%
Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали рост в пределах 3,14-3,89% на фоне заявления второго по значению банка-кредитора США Wells Fargo о неожиданно высоком показателе прибыли в первом квартале, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.
К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 3,14%, достигнув 8083,22 пункта.
S&P 500 в четверг повысился на 3,81%, достигнув 856,56 пункта.
Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 3,89% - до 1652,54 пункта.
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