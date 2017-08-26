Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's), которое входит в тройку крупнейших агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня Caa2 и впервые за продолжительное время выдало позитивный прогноз для нашего государства.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Комментируя оценку агентства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что это является свидетельством успеха структурных реформ в нашем государстве.

«Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону - эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И, по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства», - отметил глава правительства.

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Он подчеркнул, что впереди много работы: в секторе политической стабильности, продолжение экономических преобразований, усиление валютного курса и общего укрепления экономики.

По словам премьера, успех реформ, в частности на макроуровне, позволит не только восстановить и нарастить экономическую мощь, но и справиться с прогнозной долговой нагрузкой 2019-го и последующих лет, когда Украине придется возвращать долги предыдущих периодов.

«Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложения, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализации уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся приверженными курсу изменений для будущего государства и улучшения благосостояния граждан», - сказал Гройсман.