P&S Group намерена инвестировать более 20 млн. евро

Словенская инвестиционная компания P&S Group намерена инвестировать в средний и малый бизнес Украины 20-30 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно предоставленной информации, в Украине P&S Group представлена компаниями P&S Сapital Украина (оценка бизнеса, due diligence, M&A) и P&S Asset Management (специализируется на услугах по управлению активами частных и институциональных инвесторов).

По мнению основателя и управляющего партнера P&S Group Деана МИКОЛИЧА, «Украина – очень перспективный рынок для фондов прямых инвестиций, тем более в условиях кризиса, когда доступ к банковским ресурсам существенно ограничен».

По его словам, основой стратегии инвестирования P&S Group является работа с компаниями малого и среднего бизнеса. «В странах ЕС данный сектор является «хребтом» экономики и создает 30-40% ВВП, в то время как в Украине – не более 5-6%. Это неправильно. Например, успешная трансформация экономик стран бывшего соцлагеря, в том числе Словении, стала возможной именно за счет развития малого и среднего бизнеса», – отметил Д.МИКОЛИЧ.

Исходя из этого, по его словам, инвестиционная политика P&S Group в Украине ориентирована на сферы экономики, удовлетворяющие базовые потребности конечных потребителей – фармацевтику, логистику, финансовые услуги, ИТ, утилизацию отходов и т.д. Целевые компании – это лидеры в своей сфере, которые нуждаются в капитале для дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности.

По информации Д.МИКОЛИЧА, P&S Asset Management готов инвестировать в такие компании от 1-3 млн. евро при самостоятельном инвестировании. В случае совместного инвестирования с P&S Еast Growth II в Люксембурге размер инвестиции может достигать 20 млн. евро.

В то же время, как отметил Д.МИКОЛИЧ, P&S Сapital Украина сосредоточит усилия и на предоставлении услуг M&A, независимой оценки бизнеса, due diligence для среднего и малого бизнеса в Украине.

«Наша основная цель – увеличение капитализации компаний за счет разработки правильной стратегии, а также внедрения европейских стандартов корпоративного управления», – отметил основатель и управляющий директор P&S Group.