Рост ПФТС сейчас не подкреплен нормальной ликвидностью

Характерной особенностью нынешней ситуации в ПФТС является то, что столь стремительный ценовой рост, в результате которого только индекс ПФТС с 20 марта вырос на 35%, фактически не подкреплен нормальной ликвидностью и происходит на весьма незначительных торговых объемах, которые составляют за сессию всего несколько миллионов гривен.

Об этом сообщил УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

В этой связи он отметил, что украинский биржевой рынок в первой половине недели несколько сбавил свой спекулятивный азарт, показав во вторник, 7 апреля, падение более чем на 3%, однако к концу недели сумел полностью компенсировать свое однодневное падение и в целом за четыре дня недели вырос на 13%.

По словам О.МОРКВЫ, в феврале 2007 года, когда в ПФТС также произошло ценовое ралли, а индекс ПФТС вырос более чем на 23%, среднедневной объем торгов на рынке акций был в 3-5 раз больше, составляя около 20 млн. грн.

"Столь незначительные объемы торгов в ПФТС с рыночным ростом по рисковым инструментам сразу на десятки процентов в случае нарастания негатива на внешних рынках, существенной активизации продавцов и отсутствия реальных инвесторов со среднесрочными инвестиционными стратегиями предопределяет вполне возможную фронтальную корректировку цен по наиболее ликвидным украинским бумагам вплоть до мартовских уровней", – добавил гендиректор КУА.