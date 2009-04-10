Starvista Limited приобретает свыше 50% ООО «Инвестио»
14:48, 10 апреля 2009Фондовый рынок
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Разрешение АМК
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Starvista Limited (Никосия, Кипр) приобрести свыше 50% уставного капитала ООО «Инвестио» (Киев).
Об этом УНИАН сообщили в АМК.
Как указывается в сообщении, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Справка УНИАН. Компания Starvista Limited (Никосия, Кипр) осуществляет инвестиционную деятельность и не занимается хозяйственной деятельностью в Украине.
ООО “Инвестио” (Киев) сдает в аренду собственную недвижимость.
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