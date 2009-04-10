Starvista Limited приобретает свыше 50% ООО «Инвестио»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Starvista Limited (Никосия, Кипр) приобрести свыше 50% уставного капитала ООО «Инвестио» (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Как указывается в сообщении, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Справка УНИАН. Компания Starvista Limited (Никосия, Кипр) осуществляет инвестиционную деятельность и не занимается хозяйственной деятельностью в Украине.

ООО “Инвестио” (Киев) сдает в аренду собственную недвижимость.