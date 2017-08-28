Порошенко прокомментировал повышение Moody's рейтинга Украины

Повышение международным агентством Moody's Investors Service рейтинга Украины свидетельствует о том, что наша страна стала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя повышение агентством Moody's кредитного рейтинга нашей страны с уровня "Caa3" ("негативный", март 2015 года) до "Caa2" ("позитивный").

Ссылаясь на отчет агентства, глава государства назвал главными факторами повышения рейтинга проведение структурных реформ в газовом секторе, системе публичных закупок, налогообложении и банковской системе.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's), входящее в тройку крупнейших агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" и впервые за продолжительное время выдало позитивный прогноз для нашего государства.

В мае 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.

Также в мае международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.