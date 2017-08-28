В Индии заработала первая в мире алмазная биржа

Индийская биржа Indian Commodity Exchange (ICEX) первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы. На первом этапе инвесторам стали доступны сделки с камнями весом в 1 карат, в дальнейшем планируется запустить торги фьючерсами на бриллианты весом в 0,3 карата и 0,5 карата, сообщает РБК.

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"Поздравляю ICEX с началом торгов. Уверен, что новая биржа сможет внести весомый вклад в дальнейшее развитие товарного рынка Индии", - заявил председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Правин Шанкар Пандия.

По словам главы ICEX Санджита Прасада, запуск фьючерсных торгов позволит сделать алмазные инвестиции прозрачными, повысить их эффективность и безопасность, а производителям ювелирных изделий даст возможность обезопасить себя от колебаний цен на сырье.

По данным Bloomberg, 14 из каждый 15-ти отправленных на огранку алмазов превращаются в бриллианты именно в Индии, в прошлом финансовом году (завершился 31 марта 2017 года) индийские ювелиры импортировали алмазы общим весом 153 миллионов карат.

По условиям торгов, мелкие клиенты смогут постепенно аккумулировать на своем электронном "алмазном" счете средства, добавляя за один раз стоимость, как минимум, одной сотой карата. После того, как на счете наберется хотя бы один карат, накопленное можно будет обменять на настоящий камень с сертификатом De Beers. После запуска новых фьючерсов "порог" снизится до 0,3 карата и, по подсчетам экспертов газеты The Economic Times, инвестируя по 900 рупий в месяц (примерно $14) можно будет уже через два с половиной года получить камень, покупка которого в ювелирном магазине обойдется примерно на треть дороже да и платить там придется сразу всю сумму. Если же интерес к покупке камня пропадет, накопленные на счете караты и центы (сотая доля карата) можно будет продать на ICEX.

Ранее эксперты Goldman Sachs выступили с прогнозом, согласно которому ​запасы золота и алмазов на ранее открытых и исследованных месторождениях будут исчерпаны через 20 лет, а потому цены на них будут расти.