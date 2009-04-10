Депутаты разберутся со смертью Плужникова и акциями «Интера»?

В Верховной Раде Украины предлагается создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата Украины IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер».

Соответствующий проект постановления, внесенный народным депутатом от фракции БЮТ Владимиром ПИЛИПЕНКО, зарегистрирован в ВР.

В состав комиссии предлагается включить 11 народных депутатов. Председателем ВСК предлагается избрать народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА, а его заместителем - члена фракции Партии регионов Сергея ЛАРИНА.

В пояснительной записке автор проекта постановления отмечает, что в СМИ неоднократно сообщалось об обстоятельствах загадочной гибели народного депутата Украины IV созыва, совладельца телеканала «Интер» И.Плужникова. Так, по информации СМИ, И.Плужников внезапно умер в Германии в июне 2005 года. По официальной версии, причиной смерти стал острый инфекционный гепатит. Вместе с тем, некоторые врачи высказывали предположение, что смерть И.Плужникова была насильственной и наступила в результате отравления.

Неизвестным остается также порядок перехода его доли в телеканале «Интер» к другим лицам. Так, основные соглашения о продаже канала происходили в момент обострения болезни, пребывания в коме И.Плужникова и сразу после его смерти, что делало невозможным его личное участие в подписании документов о продаже доли телеканала «Интер». Однако, в соответствии с распространенной информацией, к И.Плужникову во время болезни никто из посторонних лиц на тот момент не заходил.

Однако, отмечает автор проекта постановления, покупка-продажа телеканала «Интер» происходила на основании документов, подписанных якобы лично И.Плужниковым. При этом графологической экспертизы указанной подписи никто не проводил.

“Все вышеперечисленные факты, несмотря на их неоднократное обнародование в СМИ, так и не были должным образом исследованы. Поэтому причины загадочной гибели И.Плужникова и потери им акций телеканала «Интер» до сих пор остаются неустановленными”, - отмечает В.ПИЛИПЕНКО.