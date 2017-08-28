"Апекс-Банк" трансформируется в торговца ценными бумагами

Акционеры «Апекс-Банка» на внеочередном собрании решили прекратить осуществление финучреждением банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

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Как говорится в протоколе собрания акционеров, опубликованном на сайте банка, после отзыва банковской лицензии финучреждение продолжит деятельность на фондовом рынке как торговец ценными бумагами, специализируясь на брокерской и дилерской деятельности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.