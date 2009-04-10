Tekware Limited покупает производителя «Мивины»
18:45, 10 апреля 2009Фондовый рынок
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Разрешение АМК
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Tekware Limited (г. Лимасол, Кипр), которая осуществляет инвестиционную деятельность, на приобретение доли в уставном капитале ООО «Техноком» (г. Харьков).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Отмечается, что ООО «Техноком» изготовляет и реализует сухие завтраки, приправы с использованием торговых знаков «Мивина», «Экспресс» и «Бистринка», а также снеки под торговой маркой «Бим Бим».
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