Tekware Limited покупает производителя «Мивины»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Tekware Limited (г. Лимасол, Кипр), которая осуществляет инвестиционную деятельность, на приобретение доли в уставном капитале ООО «Техноком» (г. Харьков).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Отмечается, что ООО «Техноком» изготовляет и реализует сухие завтраки, приправы с использованием торговых знаков «Мивина», «Экспресс» и «Бистринка», а также снеки под торговой маркой «Бим Бим».