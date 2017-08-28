Фонд госимущества не смог продать госпакет "Одессаоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не получил ни одной заявки на покупку 25% акций региональной энергопоставляющей компании «Одессаоблэнерго», аукцион по продаже которых был запланирован на 29 августа на «Украинской бирже», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

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По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций «Одессаоблэнерго» составляет 631,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «Киевэнерго».

16 августа были проданы 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго», а 18 августа - 25% акций «Киевэнерго» и «ДТЭК Западэнерго». Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций «ДТЭК Западэнерго», более 72% акций «Киевэнерго» и более 71% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго».