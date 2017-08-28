Катарский кризис: Fitch понизило рейтинги страны

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара до "AA-" с "AA", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

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Агентство вывело рейтинги Катара из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, куда они были помещены 12 июня, сообщает Прайм.

Fitch отмечает, что негативное рейтинговое действие обусловлено геополитическим напряжением вокруг страны. Группа государств, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, продолжает бойкот против Катара. По прогнозам Fitch, финансовые и экономические последствия эмбарго могут оказаться более существенными, чем ожидалось ранее.

Причинами для понижения рейтинга Катара может стать неспособность страны сократить дефицит бюджета, дальнейшее ухудшение внешнего баланса и усиление мер против Катара со стороны соседних стран.

Негативный прогноз отражает сомнения агентства относительно повышения рейтинга страны в ближайшее время. Однако к позитивным рейтинговым действиям может привести профицит бюджета за счёт повышения цен на углеводороды или сокращения расходов, а также улучшение внешнего баланса и нормализация политической ситуации, сообщается в релизе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.