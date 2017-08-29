Японский индекс Nikkei упал до минимума с мая после запуска ракеты КНДР

Японский фондовый индекс Nikkei в ходе сессии вторника коснулся минимального уровня за почти четыре месяца после ракетного запуска КНДР, который вызвал обеспокоенность инвесторов и повысил спрос на безопасную иену, сообщает Reuters.

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Индекс Nikkei снизился на 0,5 процента и завершил сессию на отметке 19.362,55 пункта. В ходе торгов он терял до 0,9 процента к уровню предыдущего закрытия, достигая отметки 19.280,02 пункта, минимума с 1 мая.

Напряженность на Корейском полуострове, которая несколько ослабла в последние дни, вновь усилилась после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету, пролетевшую через японский остров Хоккайдо и упавшую в море.

Это вызвало рост считающейся безопасной иены к доллару, который снизился на 0,4 процента до 108,65 иены после падения до 108,320, минимума с 18 апреля.

Некоторые крупные экспортеры, однако, проигнорировали укрепление японской валюты. Акции Nissan Motor Co подорожали на 0,4 процента, Subaru Corp - на 0,1 процента, а Hitachi Ltd - на 0,4 процента.

В то же время бумаги брокерских компаний упали в цене - акции Nomura Holdings и Daiwa Securities потеряли по 0,8 процента.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,2 процента до 1.597,76 пункта.